Abolizione passaggi a livello, il ministero stanzia 70 milioni

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti guidato dal vicepremier Matteo Salvini ha stanziato 70 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028 che dovranno servire ad abolire i passaggi a livello, ritenuti pericolosi, tra cui quello di Fontana Pradosa a Castel San Giovanni e quello in località Molza di Sarmato. A Castel San Giovanni lo stanziamento dovrà servire anche a realizzare il sovrappasso ferroviario «una delle opere decisive – dice la sindaca Valentina Stragliati - per la realizzazione della tangenziale nord est di Castel San Giovanni».

È la tangenziale che dovrebbe deviare il traffico fuori dall’abitato di Fontana Pradosa. «Il provvedimento – dice Stragliati - consentirà di completare il tracciato per la parte di competenza di RFI, mentre il tratto iniziale della tangenziale sarà realizzato dal concessionario autostradale e dal comparto logistico, in un’ottica di collaborazione tra pubblico e privato».

Il segretario regionale del Carroccio Matteo Rancan parla di un esempio di «impegno, dedizione e concretezza che non lasciano spazio a dubbi». «La Lega – aggiunge - è vicina ai cittadini e ai suoi amministratori ogni giorno e, soprattutto, nei momenti cruciali per lo sviluppo del territorio».