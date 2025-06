Ad Agazzano la festa per i 50 anni "Del Cervo"

Ad Agazzano tutti in piazza Europa per festeggiare mezzo secolo di vita di un pezzo di storia del paese: l'albergo-ristorante "Del Cervo". Era il 12 giugno 1975 quanto Antonio Panizzari e la moglie Luisa riaprirono l’albergo in piazza Europa. Oggi Antonio, istrionico patron detto Renzo ma soprattutto "il Puma", non c'è più, Ci sono i figli e la moglie a portare avanti una storia a cui ogni agazzanese ha legato un proprio ricordo, un aneddoto. C'è chi al Cervo si è sposato, chi ha festeggiato la prima Comunione o ha assistito a una gara dell'Inter, perché il locale è anche un vecchio covo nerazzurro. La famiglia Panizzari continua a portare avanti questa storia (di cui si trova già traccia nel catasto napoleonico) giunta a un traguardo notevole che il paese, sindaco Maurizio Cigalini compreso, ha celebrato a dovere. Leggi tutto qui