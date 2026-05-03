Addio a Claudio Ferrari, per decenni alla cartoleria Koala

Si è spento a soli 51 anni Claudio Ferrari, commerciante di corso Matteotti, a Castel San Giovanni. Per decenni ha gestito la cartoleria Koala, unica nel suo genere, lungo il primo tratto del corso. La notizia della morte di Ferrari, che ha combattuto per lungo tempo contro una malattia, si è sparsa in un baleno. Claudio Ferrari era conosciutissimo, non solo tra le centinaia di famiglie, ma anche tra i colleghi commercianti del Comitato Vita del Centro Storico.

Sono stati loro i primi a volerlo ricordare con un post pubblicato sui social. «Rimani così nei nostri cuori e nei nostri ricordi – hanno scritto i colleghi commercianti del corso – un ragazzo solare, sorridente, sempre partecipe con la moglie Cristina alle attività di beneficenza che ci hanno coinvolto in questi anni».

Gli amici del corso hanno deciso di avviare una raccolta fondi. Chi volesse partecipare può rivolgersi a: salumeria Baiardi, merceria Karin, Caffetteria Mazzini e Morisi.