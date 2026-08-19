Agazzano, scuola materna tinteggiata dagli alpini
La struttura per l'infanzia, intitolata a Maria Bambina, necessitava di una rinfrescata
Mariangela Milani
|1 ora fa
Gli alpini di Agazzano hanno ridipinto il salone della scuola materna. La struttura per l'infanzia, intitolata a Maria Bambina, necessitava di una rinfrescata. Quale momento migliore quindi per mettere mano ai ritocchi necessari, se non quello durante il quale bambine e bambini sono a casa in vacanza?
«Seguendo le indicazioni della preside – dice il capogruppo Antonio Mantova – abbiamo approfittato della pausa estiva per ridipingere il salone centrale». Si tratta cioè del salone normalmente utilizzato per le attività di gruppo, dove i piccoli si ritrovano per dare sfogo alla loro voglia di stare insieme. «Grazie agli alpini il grande salone è stato ritinteggiato e ha preso nuova vita» ha scritto sui social la preside dell’istituto comprensivo di Pianello, Monica Massari, di cui la scuola per l’infanzia di Agazzano fa parte.
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