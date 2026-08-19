Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Agazzano, scuola materna tinteggiata dagli alpini

La struttura per l'infanzia, intitolata a Maria Bambina, necessitava di una rinfrescata

Mariangela Milani
|1 ora fa
Agazzano, scuola materna tinteggiata dagli alpini
1 MIN DI LETTURA
Gli alpini di Agazzano hanno ridipinto il salone della scuola materna.  La struttura per l'infanzia, intitolata a Maria Bambina, necessitava di una rinfrescata. Quale momento migliore quindi per mettere mano ai ritocchi necessari, se non quello durante il quale bambine e bambini sono a casa in vacanza?
«Seguendo le indicazioni della preside – dice il capogruppo Antonio Mantova – abbiamo approfittato della pausa estiva per ridipingere il salone centrale». Si tratta cioè del salone normalmente utilizzato per le attività di gruppo, dove i piccoli si ritrovano per dare sfogo alla loro voglia di stare insieme. «Grazie agli alpini il grande salone è stato ritinteggiato e ha preso nuova vita» ha scritto sui social la preside dell’istituto comprensivo di Pianello, Monica Massari, di cui la scuola per l’infanzia di Agazzano fa parte.
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana