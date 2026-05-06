Paura al mercato: donna agita un coltello tra la folla e si ferisce

Agitava un coltello in mezzo alla folla del mercato domenicale. Una donna di 35 anni, in evidente stato di alterazione, è stata fermata e denunciata dalla Polizia locale di Castel San Giovanni per porto ingiustificato di arma o oggetto atto ad offendere. Il coltello, che si è scoperto avere più lame di cui una lunga sei centimetri, le è stato sequestrato. Per fortuna la donna, uruguaiana residente a Caorso, non ha ferito nessun passante ma, appena prima che gli agenti le ritirassero quella che avrebbe potuto diventare un’arma, si è ferita intenzionalmente ad un braccio. Il fatto è accaduto in pieno giorno, per giunta nella piazza principale di Castel San Giovanni, piazza XX Settembre, durante lo svolgimento del mercato domenicale sempre molto affollato.