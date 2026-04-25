Perizia sul telefono di Alberti per capire gli orari dell'omicidio

Un consulente di Modena incaricato dalla Procura, Angelo Musella, ha acquisito tutti i dati contenuti nel telefono cellulare di Giuseppe Alberti, attualmente detenuto al carcere delle Novate con l'accusa di aver ucciso il padre Luigi dopo averlo, in concorso con la madre Giuseppina Decuzzi, ripetutamente maltrattato e tenuto segregato nella villetta di Poggio Salvini, a Castel San Giovanni. L’esperto di Modena ha depositato in Procura una perizia sul telefono di Luigi Alberti.

Nel frattempo Lorenza Dordoni, l’avvocata che assiste lui e la madre che ora si trova agli arresti domiciliari nella villetta di Poggio Salvini, annuncia di aver a sua volta nominato quale consulente un esperto informatico. Nelle scorse ore il Tribunale del Riesame ha fissato per l'8 maggio l'udienza per decidere se accogliere o meno la richiesta della legale Dordoni chiede la scarcerazione dei suoi assistiti o, in alternativa, una misura meno restrittiva.