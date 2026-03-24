Alla guida dell'auto in fermo amministrativo, 8mila euro di multa
L'uomo aveva anche cercato di camuffare la carrozzeria con adesivi, forse nel tentativo di rendere l'auto meno riconoscibile
Mariangela Milani
|2 ore fa
La Polizia locale di Castel San Giovanni ha rifilato una multa di 8mila euro a un incauto automobilista sorpreso a utilizzare un'auto precedentemente sottoposta a fermo amministrativo. Grazie alle telecamere si è scoperto che le violazioni era stata ripetute. In aggiunta l'uomo aveva cercato di camuffare la carrozzeria con adesivi, forse nel tentativo di rendere la vettura meno riconoscibile. Aveva inoltre sostituito il contachilometri. Oltre alla multa l'uomo è stato denunciato a piede libero.
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