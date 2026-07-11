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Allarme calabroni vicino al parco giochi arrivano i pompieri

Nido in un albero in piazza a Borgonovo. Zona delimitata e bonificata dai vigili del fuoco

Mariangela Milani
|48 minuti fa
Allarme calabroni vicino al parco giochi arrivano i pompieri
1 MIN DI LETTURA
È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco ieri mattina in piazza Garibaldi a Borgonovo per mettere in sicurezza un nido di calabroni. A notare la sua presenza, all’interno del tronco di un ippocastano, sono stati alcuni passanti. La preoccupazione per la presenza dei pericolosi insetti, la cui puntura in soggetti sensibili può avere conseguenze nefaste, era dovuta anche alla vicinanza con il parco giochi comunali, di lato la rocca, in cui ogni giorno si ritrovano decine di bambini. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castel San Giovanni.
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