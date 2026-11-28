Un ex campo da calcio dismesso immerso nella natura dell’Alta Val Tidone, trasformato in una palestra a cielo aperto per le corse a ostacoli di ispirazione militare. È il progetto realizzato da Matteo Cavallini, anima dello Spartan Camp di Pecorara, protagonista oggi a Storie di Voi, il format settimanale in onda ogni sabato nelle edizioni del Tgl delle 13.15 e delle 19.30.

«Libertà, impegno e tanta soddisfazione»: sono queste le tre parole con cui Cavallini sintetizza uno sport estremo e dinamico, pensato per riprodurre fedelmente le prove dure e tecniche delle Spartan Race ufficiali. Nel camp di Pecorara gli atleti alternano la corsa nei boschi e sui sentieri limitrofi a piramidi, passaggi sotto il filo spinato, corde su cui arrampicarsi e muri da scavalcare.

Dietro l’impianto dell’Alta Val Tidone c’è un percorso sportivo iniziato lontano dalle salite piacentine. «Nasco come giocatore di pallacanestro, uno sport che è stata la mia vita per tantissimi anni e che mi ha portato a giocare da professionista sia in Italia che all’estero», spiega Cavallini. Rientrato in zona, la volontà di unire l’attività fisica all’amore per l’ambiente ha segnato la svolta verso le corse a ostacoli militari: «Ho detto basta, devo fare questa cosa nel mio comune, nella mia zona, e voglio che abbia successo».

Dopo i primi passi al chiuso, l’intuizione per lo spazio all’aperto è arrivata per caso: «Passavo di qui un giorno e ho notato questo campo da calcio dismesso da diversi anni. Parlando con il Comune di Alta Val Tidone abbiamo deciso di provare a proporre qualcosa di nuovo». All’inizio non è mancato lo scetticismo ma i fatti hanno ribaltato le previsioni: ogni sabato si ritrovano 20 o 30 persone, anche da fuori provincia, per allenarsi su strutture interamente realizzate recuperando gli scarti della discarica adiacente al campo.

Oggi lo Spartan Camp accoglie atleti di ogni livello, dai principianti in cerca di forma fisica fino agli agonisti, raccogliendo anche risultati di rilievo internazionale: «Stiamo allenando un ragazzo che ha appena vinto i campionati mondiali nella categoria Sprint 25-29 anni», ma l’orgoglio più grande per il coach è il settore giovanile.