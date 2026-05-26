Alta Val Tidone, costruttori di spaventapasseri

Oltre 70 persone a Cesura di Trevozzo di Alta Val Tidone si sono dedicate all'arte di fabbricare spaventapasseri. Lo hanno fatto durante En plain air, seconda giornata del festival Placenta organizzato dall’associazione Fare Bosco Giovani, adulti, bambini alle prese con vecchi vestiti riesumati dalle soffitte e dai bauli delle nonne, cappelli, sciarpe.

Il tutto tenuto insieme da bastoni recuperati dai tralci di vite e poi ancora paglia e rami per dar forma a romantici quanto enigmatici spaventapasseri. Al termine del laboratorio guidato da due veri esperti in quest’antica arte, Giorgio Vitali e Rossella Rebuffi, dieci spaventapasseri, al seguito asini capre, caproni, pony e cavalli si sono “incamminati” verso i campi per poi essere piantati a terra e fare da sfondo a un concerto conclusivo.