Alta Val Tidone, due nuove corse dei bus
La sperimentazione durerà fino a fine estate, dopodiché in base all'utilizzo si deciderà se confermarle o meno
Mariangela Milani
|2 ore fa
Ci sono a disposizione due nuove corse del trasporto pubblico locale tra Pianello e Alta Val Tidone. Tempi Agenzia ha accolto la richiesta di implementare, dal lunedì al venerdì, i collegamenti tra Pianello e Caminata per intercettare le coincidenze con i bus da e per Piacenza. Chi nel primo pomeriggio arriva a Pianello, è disponibile un bus per il collegamento tra Pianello e Caminata.
La coincidenza parte da Pianello alle 15.15 con arrivo a Caminata alle 15,35. Un secondo bus parte alle 16.25 da Caminata per raggiungere Pianello alle 16.45, in tempo utile per intercettare la coincidenza verso Piacenza. La sperimentazione durerà fino a fine estate, dopodiché in base all'utilizzo si deciderà se confermare o meno le due corse aggiuntive.
Non viene invece riattivato, causa scarsa utilizzo, il servizio di trasporto bici tramite bus che era stato istituito in via sperimentale la scorsa estate.
Non viene invece riattivato, causa scarsa utilizzo, il servizio di trasporto bici tramite bus che era stato istituito in via sperimentale la scorsa estate.