Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Alta Val Tidone, due nuove corse dei bus

La sperimentazione durerà fino a fine estate, dopodiché in base all'utilizzo si deciderà se confermarle o meno

Mariangela Milani
|2 ore fa
Alta Val Tidone, due nuove corse dei bus
1 MIN DI LETTURA
Ci sono a disposizione due nuove corse del trasporto pubblico locale tra Pianello e Alta Val Tidone. Tempi Agenzia ha accolto la richiesta di implementare, dal lunedì al venerdì, i collegamenti tra Pianello e Caminata per intercettare le coincidenze con i bus da e per Piacenza. Chi nel primo pomeriggio arriva a Pianello, è disponibile un bus per il collegamento tra Pianello e Caminata.
La coincidenza parte da Pianello alle 15.15 con arrivo a Caminata alle 15,35. Un secondo bus parte alle 16.25 da Caminata per raggiungere Pianello alle 16.45, in tempo  utile per intercettare la coincidenza verso Piacenza. La sperimentazione durerà fino a fine estate, dopodiché in base all'utilizzo si deciderà se confermare o meno le due corse aggiuntive.
Non viene invece riattivato, causa scarsa utilizzo, il servizio di trasporto bici tramite bus che era stato istituito in via sperimentale la scorsa estate.
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana