Alta Val Tidone, due nuove corse dei bus

Ci sono a disposizione due nuove corse del trasporto pubblico locale tra Pianello e Alta Val Tidone. Tempi Agenzia ha accolto la richiesta di implementare, dal lunedì al venerdì, i collegamenti tra Pianello e Caminata per intercettare le coincidenze con i bus da e per Piacenza. Chi nel primo pomeriggio arriva a Pianello, è disponibile un bus per il collegamento tra Pianello e Caminata.

La coincidenza parte da Pianello alle 15.15 con arrivo a Caminata alle 15,35. Un secondo bus parte alle 16.25 da Caminata per raggiungere Pianello alle 16.45, in tempo utile per intercettare la coincidenza verso Piacenza. La sperimentazione durerà fino a fine estate, dopodiché in base all'utilizzo si deciderà se confermare o meno le due corse aggiuntive.

Non viene invece riattivato, causa scarsa utilizzo, il servizio di trasporto bici tramite bus che era stato istituito in via sperimentale la scorsa estate.