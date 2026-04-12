Altro scempio in riva al Po, gettate decine di poltrone da ufficio

Un pescatore ha segnalato la presenza di un cumulo di sedie da ufficio buttate al confine tra Castel San Giovanni e Arena Po. Sedie rosse, nere e blu, di quelle che si usano negli uffici e di cui qualcuno ha pensato bene di liberarsi buttandole in mezzo al verde. La zona in cui si trovano nei pressi nella foce del rio Carogna, vicino alle acque del fiume Po a circa 600-700 metri oltre il confine con Pavia, già in comune di Arena Po al confine con Parpanese.

«È importante - dice il pescatore – che quelle poltrone vengano tolte al più presto perché tra poco l’erba crescerà e le coprirà completamente. Che sia il comune di Castel San Giovanni o quello di Arena Po non importa, qualcuno le deve togliere».