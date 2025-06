Anche a Nibbiano il baskin per l'incusione

A Nibbiano tutti pazzi per il Baskin. Per il terzo anno consecutivo la palestra di Nibbiano, ha prestato i suoi spazi ai tiri sotto canestro. A scendere in campo sono stati gli atleti di Piacebaskin, normodatati e diversamente abili, suddivisi in due squadre miste che si sono affrontati. Alla fine la giornata di sport, ma anche dell’inclusione e dell’amicizia, non poteva che concludersi con un ritrovo conviviale che, a Trevozzo, ha coinvolto atleti, famiglie e amici. ll tutto con un unico slogan e cioè sport come momento di condivisione, ancora prima che come momento di competizione. Leggi tutto qui