“Anch’io sono la protezione civile”: il campo estivo della Croce rossa
Dal 1° al 6 settembre, in località Chiarone di Pianello, una settimana gratuita dedicata a ragazzi e ragazze dai 10 ai 13 anni
Redazione Online
|4 ore fa
Sono aperte le iscrizioni al campo estivo “Anch’io sono la Protezione Civile”, in programma dal 1° al 6 settembre in località Chiarone, a Pianello Val Tidone. L’iniziativa, rivolta a ragazzi e ragazze dai 10 ai 13 anni, offrirà ai partecipanti l’opportunità di vivere una settimana all’insegna della scoperta, della condivisione e della cittadinanza attiva, avvicinandosi al mondo della Protezione Civile e del volontariato.
Attraverso esercitazioni, giochi e momenti di confronto, i partecipanti impareranno comportamenti utili per la sicurezza personale, la tutela dell’ambiente e la cura della comunità. Le attività coinvolgeranno il gruppo di Protezione Civile della Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza, tra cui gli Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua (OPSA) e l’Unità Cinofila.
Sono inoltre previsti incontri e attività con enti esterni, tra cui Carabinieri, Guardie forestali e Vigili del Fuoco. Sarà un’occasione per conoscere da vicino il lavoro di chi interviene nelle emergenze e contribuisce ogni giorno alla sicurezza e alla tutela del territorio.
La partecipazione al campo è completamente gratuita. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a [email protected] oppure contattare Alice al numero 392 3782560.
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