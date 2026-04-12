Antenna in via Montalcini, il Comune cerca una soluzione alternativa

Per l’antenna di via Montalcini a Castel San Giovanni spunta un’ipotesi alternativa? Questo è parso di capire durante una seduta del consiglio comunale monopolizzata, in parte, dall’eco della protesta dei residenti che non vogliono l'antenna Iliad vicino alle loro teste. «Stiamo cercando una soluzione alternativa» ha annunciato la sindaca Valentina Stragliati. Su quale sia la natura dell’ipotesi alternativa la sindaca non ha aggiunto molto altro ma, anche dagli interventi che sono seguiti, è parso di capire che potrebbero profilarsi localizzazioni differenti rispetto al campo di via Montalcini.

Stragliati ha annunciato di aver contattato Iliad con cui dovrebbe tenersi la prossima settimana un incontro. Nel frattempo dalle minoranze Mariacristina Ceruti ha chiesto un coinvolgimento del comitato dei cittadini, mentre Tommaso Greco (gruppo misto) ha rimarcato in zona la presenza di altri campi che potrebbero essere proposti in alternativa a quello di via Montalcini per il posizionamento dell'impianto.