Antibiotico-resistenza, firma piacentina per una ricerca su 10mila pazienti

Portano anche la firma di Castel San Giovanni gli esiti di una ricerca sulla cosiddetta antibiotico-resistenza pubblicata di recente, dopo la validazione e l’approvazione del mondo scientifico internazionale, sulla prestigiosa rivista International Journal of Infectious Diseases. Juri Tosca, castellano tra le altre cose ex consigliere comunale della città valtidonese, è tra i responsabili della società Kelyon che ha collaborato nella realizzazione di uno studio coordinato dall’Istituto Dermopatico dell’Immacolata, IRCCS, di Roma. Partito nel 2018, lo studio ha preso in esame 10 mila pazienti assistiti in due ospedali. Il monitoraggio è durato sei anni, fino al 2024, e si è concentrato su come dare risposte concrete nella lotta all’antibiotico-resistenza. "Si tratta di una delle emergenze più rilevanti per la salute pubblica globale" dice Tosca. Lo studio si è avvalso dell'intelligenza artificiale e della medicina di precisione.