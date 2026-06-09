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Assalto fotocopia a Castello: nel bottino cosmetici e profumi

La profumeria era già stata presa di mira con la stessa tecnica circa tre mesi fa

Mariangela Milani
|1 ora fa
Assalto fotocopia a Castello: nel bottino cosmetici e profumi
1 MIN DI LETTURA
Ladri ancora in azione a Castel San Giovanni. Lunedì notte una banda ha preso nuovamente d'assalto la profumeria Naima lungo Corso Matteotti. La stessa che nemmeno tre mesi fa aveva subito un identico assalto. La tecnica è stata la stessa: con un'auto ariete i ladri hanno sfondato la porta di ingresso e una volta dentro hanno fatto incetta di creme e profumi di marca.       
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