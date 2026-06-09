Assalto fotocopia a Castello: nel bottino cosmetici e profumi

Ladri ancora in azione a Castel San Giovanni. Lunedì notte una banda ha preso nuovamente d'assalto la profumeria Naima lungo Corso Matteotti. La stessa che nemmeno tre mesi fa aveva subito un identico assalto. La tecnica è stata la stessa: con un'auto ariete i ladri hanno sfondato la porta di ingresso e una volta dentro hanno fatto incetta di creme e profumi di marca.