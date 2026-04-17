Spaccata e razzia di creme e profumi. Ladri in fuga e refurtiva abbandonata

Una banda di ladri ha dato l'assalto a una profumeria di corso Matteotti, in pieno centro a Castel San Giovanni. Giovedì notte ignoti hanno sfondato la porta d’ingresso con un'auto ariete e poi hanno fanno incetta di creme e profumi di marca. Nella fuga hanno però dovuto abbandonare il bottino insieme all'auto. Nonostante questo il danno è stato ingente. La porta a vetri della profumeria è stata letteralmente divelta e in parte scardinata e i locali all’interno sono stati messi a soqquadro durante la furia rapinatrice dei ladri.

Dalle telecamere si vedono due uomini, pare incappucciati, ma uno o più complici potrebbero essere rimasti nell’auto. A dare l’allarme è stato il personale di Sicuritalia. «Sono stato chiamato nel cuore della notte – dice il titolare della profumeria – e mi sono precipitato qui». Il negozio è dotato di un sistema di videosorveglianza dalle cui immagini potrebbero emergere dettagli utili alle indagini.