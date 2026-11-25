Spaventoso incidente stradale nella serata di mercoledì 25 novembre, a Borgonovo. Intorno alle ore 21.30, una donna di circa 50 anni, residente in zona, è rimasta ferita dopo un schianto.

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma pare che la signora stesse viaggiando alla guida della propria vettura provenendo da Castel San Giovanni. Ad un certo punto, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo in corrispondenza di una curva. L'auto ha sbandato paurosamente, finendo prima per impattare contro un muro perimetrale e infine volando nel fossato della Rocca.

L’allarme è scattato immediatamente, mobilitando una massiccia macchina dei soccorsi. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari con l'automedica del 118 e l’ambulanza della Pubblica Assistenza, supportati dal lavoro del soccorso stradale Caniglia.

Ad affiancare i soccorritori sono arrivate a sirene spiegate le squadre dei Vigili del Fuoco, necessarie anche con il supporto di una gru per la complessa messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell'area dello schianto.

La donna è stata estratta dall'abitacolo e presa in cura dai medici. Nonostante la violenza dell'impatto, la 50enne ha riportato traumi seri ma fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita: è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Piacenza in codice 2. I rilievi di legge e la gestione della viabilità sono stati affidati ai Carabinieri della stazione di Borgonovo con il supporto del Radiomobile di Piacenza.