Autunno nelle vigne della Val Tidone, lo spettacolo del foliage

Una coperta dai colori cangianti, dove il verde simbolo della vitalità estiva declina nei toni del marrone, del giallo e del viola autunnali. La coperta è quella che sembra posarsi sui saliscendi della Valtidone, scanditi da filari di vigneti, immortalata dall’occhio attento dal fotografo Cesare Barillà. Ad attrarre l’attenzione del fotografo è l’incredibile spettacolo del foliage.

«È uno dei momenti più suggestivi dell’anno per scoprire la bellezza di un patrimonio paesaggistico quale è quello della Valtidone» dice lo stesso Barillà. «Le vigne, protagoniste del paesaggio e dell’economia locale – aggiunge -, diventano parte di uno spettacolo naturale in cui ogni collina assume una tonalità diversa, creando contrasti cromatici che cambiano con la luce e con il trascorrere delle giornate».