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Autunno nelle vigne della Val Tidone, lo spettacolo del foliage

I colori dei vigneti immortalata dall’occhio attento dal fotografo Cesare Barillà

Mariangela Milani
|4 ore fa
foto Cesare Barillà
foto Cesare Barillà
1 MIN DI LETTURA
Una coperta dai colori cangianti, dove il verde simbolo della vitalità estiva declina nei toni del marrone, del giallo e del viola autunnali. La coperta è quella che sembra posarsi sui saliscendi della Valtidone, scanditi da filari di vigneti, immortalata dall’occhio attento dal fotografo Cesare Barillà. Ad attrarre l’attenzione del fotografo è l’incredibile spettacolo del foliage.
«È uno dei momenti più suggestivi dell’anno per scoprire la bellezza di un patrimonio paesaggistico quale è quello della Valtidone» dice lo stesso Barillà.  «Le vigne, protagoniste del paesaggio e dell’economia locale – aggiunge -, diventano parte di uno spettacolo naturale in cui ogni collina assume una tonalità diversa, creando contrasti cromatici che cambiano con la luce e con il trascorrere delle giornate».
foto Cesare Barillà
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foto Cesare Barillà
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