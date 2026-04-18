Bellezza, benessere e raccolta fondi per i bimbi del Malawi

Il guppo Women Power Team di Castel San Giovanni che comprende diverse donne della comunità indiana, ma non solo, ha organizzato un pomeriggio tutto dedicato al benessere, alla cura della propria bellezza con un occhio rivolto alla solidarietà. Il centro sociale di viale Amendola ha ospitato un pomeriggio dedicato “all’arte del benessere” con locali trasformati per qualche ora in un centro di bellezza e in una palestra in cui fare attività fisica. Le sessioni dedicate a pilates, yoga e i consigli su come prendersi cura della propria bellezza sono stati dati da Moni Andre Tello, esperta arrivata appositamente dalla Spagna. Durante il pomeriggio sono stati raccolti fondi per i bimbi del Malawi.