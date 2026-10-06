Bollicine piacentine al top, Arvange è da “Tre Bicchieri”

Arvange Metodo Classico Brut di Cantina Valtidone conquista i Tre Bicchieri del Gambero Rosso. Il prestigioso riconoscimento attribuito dalla Guida Vini d’Italia al brut con una base di Pinot Nero con l’aggiunta di Chardonnay, sarà conferito il prossimo 25 ottobre ai rappresentanti della cooperativa vitivinicola di Borgonovo a Roma, nella prestigiosa cornice del centro La Nuvola.

In passato i Tre Bicchieri sono stati assegnati all’etichetta “principe” e cioè Arvange Pas Dosé. «Questo ulteriore riconoscimento – dice l’enologo Francesco Fissore – ad Metodo Classico Brut dimostra che l’eccellenza non è riservata soltanto all’etichetta principale e tutto il lavoro di filiera, sia in vigneto sia in Cantina, ha raggiunto uno standard qualitativo davvero straordinario». Il presidente Gianpaolo Fornasari parla di «premi che sono il frutto del prezioso lavoro svolto dai nostri soci, dall’esperta agronomo e da parte di tutto il personale addetto alla lavorazione successiva, guidata in modo attento e esperto dal nostro enologo».