Il fascino dei mulini non smette di conquistare. Lo dimostrano le decine di visitatori che non hanno mancato l’appuntamento con la festa dei mugnai. Borgo Mulino Lentino di Nibbiano si è animato grazie alla presenza piccoli produttori di formaggio, piccoli artigiani per la lavorazione del cuoio, arcieri in arrivo anche dalle regioni limitrofe.

Tutti hanno portato alla festa dei mugnai un piccolo patrimonio di tradizioni, conoscenze su cui l’associazione La Strada del mulini ogni anno, in occasione della ricorrenza legata a Santa Caterina d’Alessandria patrona dei mugnai, accende un riflettore. Un patrimonio come quello detenuto dalla famiglia Ferrari, proprietari dello storico Mulino Ferrari. Ai proprietari il sindaco Franco Albertini ha consegnato una targa, mentre il proprietario di Borgo Lentino, Fausto Borghi, ha guidato le visite al museo.