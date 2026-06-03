Borgonovo, ecco il miglior pane per il salame piacentino

Sono un pane casereccio a lunga lievitazione, impastato con lievito madre e farina zero Dallagiovanna di Mirco Remondini, e un pane fermentato dal giorno prima con la biga e cotto nel forno elettrico di casa di Manuela Bergonzi, i migliori “pani da salame”. Il concorso, che premia il migliore pane da abbinare al salume dop piacentino, tenutosi a Borgonovo durante l’ottava edizione di "Farine in fermento", ha incoronato il casereccio di Remondini, panificatore di via Calzolai a Piacenza, quale migliore per la sezione professionisti. La pagnotta sfornata da Manuela Bergonzi, nel suo forno di casa, si è aggiudicata invece il titolo di migliore pane da salame per la categoria dilettanti (“lovers”).

Il concorso si è tenuto durante l'ottava edizione di Farine in Fermento che a Borgonovo ha acceso un riflettore sul legame tra farine, arte bianca e cultura che indentifica un intero territorio.

Nel corso della giornata si sono alternati un convegno sul dialetto, mercato del buono, degustazioni, rassegna degli ambulanti di qualità, artigiani e hobbisti lungo le vie del centro.