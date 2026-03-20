Borgonovo, la prefetta Palmisani al consiglio comunale dei ragazzi

La prefetta Patrizia Palmisani ha incontrato il consiglio comunale dei ragazzi di Borgonovo. La prefetta ha raccolto l’invito, lanciatole una manciata di settimana fa durante una cerimonia pubblica a Borgonovo, a partecipare ad una seduta del consesso che dà voce a tutti gli adolescenti di Borgonovo. La presenza della prefetta, seduta tra i banchi del consiglio dei ragazzi, è stata un modo cioè per sottolineare la presenza a Borgonovo del volto pulito dell’adolescenza. Quella che segnala al consiglio degli adulti le tante manutenzioni da fare a scuola, dalle porte ai infissi che non si chiudono fino ai bagni in cui occorre aumentare la privacy, oppure ancora ricorda il desiderio dei più piccoli di avere a disposizione un’altalena alla scuola dell’infanzia. «Siete una dimostrazione – ha detto la prefetta di Piacenza – di come anche alla vostra età si possa lavorare per la comunità, a fianco delle istituzioni».