Borgonovo, per l'infanzia il mezzo milione della logistica
La somma prevista a titolo di compensazione ambientale servirà per demolire il vecchio asilo di via Oldrini e rifare il tetto della scuola materna
Mariangela Milani
|53 minuti fa
L'asilo nido di Borgonovo- © Libertà/Mariangela Milani
Verrà speso per il completamento (in parte per la ristrutturazione) del polo dell’infanzia di via Papa Giovanni XXIII, il mezzo milione di euro che il polo logistico di Castelsangiovanni deve al comune di Borgonovo. La somma, dovuta a titolo di compensazione ambientale dopo il recente ulteriore ampliamento del polo logistico castellano, servirà a demolire il vecchio asilo nido di via Oldrini, dove è presente anche eternit. Il resto servirà per rifare il tetto della scuola materna comunale, dove ci sono infiltrazioni di acqua.
I lavori vanno fatti a tempo record. Il vecchio asilo nido va abbattuto entro fine giugno, mentre il tetto della materna va ristrutturato entro settembre, e cioè prima del suono della prima campanella.