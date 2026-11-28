Sono 13 le botteghe storiche di Borgonovo premiate dall’amministrazione comunale nell’auditorium della Rocca, gremito per l’occasione. Un riconoscimento a commercianti e artigiani che, attraverso il lavoro di generazioni, hanno saputo diventare punti di riferimento per la comunità. Negozi dove non si cerca soltanto un prodotto, ma «un sorriso, una chiacchiera, un volto amico», come ha sottolineato la presentatrice Marzia Foletti.

«Sono le persone e i gesti quotidiani a darle un’anima», ha ricordato la sindaca Monica Patelli, riferendosi alla città e annunciando la realizzazione di un archivio della memoria locale nella parte alta della Rocca, con fotografie, libri e testimonianze.

Alla cerimonia sono intervenuti anche l’assessora al Commercio Serena Carella, la presidente del comitato Borgo.com Paola Castoldi e i rappresentanti di Confesercenti e Confcommercio, Matteo Politi e Gianluca Barbieri. Da tutti è emersa l’importanza di fare rete per sostenere il commercio di vicinato, sempre più insidiato dalla concorrenza delle grandi catene e delle vendite online.

Ecco le botteghe storiche premiate a Borgonovo

Fioreria Modicamore – Fondata nel febbraio del 1971 da Antonio Modicamore e dalla moglie Pinuccia, è diventata negli anni un punto di riferimento nel settore floreale.

Arredamenti Pochintesta – Dai primi anni del Novecento avvia dalla falegnameria la propria produzione di arredamenti.

Pelletteria e Valigeria Fagioli – Dalla vendita di mobili in vimini è passata a quella di abbigliamento e accessori.

Ristorante La Palta – Da ex tabaccheria a ristorante stellato Michelin a Bilegno.

Estetica Rina – Primo centro estetico della Valtidone, attivo dal 1974.

Panificio Lavelli – Oggi vi lavora anche il nipote dei titolari Manuela e Augusto, rappresentante della terza generazione.MFD

Delfanti Arredamenti – Nato nel dopoguerra, dagli anni Sessanta propone anche articoli di design provenienti da Milano.

Farmacia Fugazza – Lasciata in eredità all’ospedale di Borgonovo nell’Ottocento, dagli anni Settanta è gestita dalla famiglia Rognoni-Fugazza.

Trattoria Moretta – Dai cinque tavoli in legno del 1975 alla nuova vita data al locale da Alba Nicolini con le figlie.

Diadema – Negozio di oreficeria e orologeria, custode di numerose testimonianze del passato.

Burzi Arredamenti – Dal bisnonno falegname Cesare alle nuove idee ed energie dei pronipoti.

Cartolibreria Abc – Nata come tipografia nel 1956, è da sempre un punto di riferimento per il materiale scolastico dei borgonovesi.

La Rocca del Lupo – Un tempo locanda, dopo diverse trasformazioni è diventata una pizzeria, custode della storia del paese.