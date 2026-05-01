Buone prassi di protezione civile, 270 piccole sentinelle a Castello

Castel San Giovanni ha 270 piccole sentinelle preparate ad ogni emergenza. Sono i piccoli scolari di scuola elementare e i compagni più grandi di scuola media che grazie al Rotary Valtidone hanno appreso le buone prassi di protezione civile. Sempre grazie al Rotary i loro disegni, i loro\ elaborati che spiegano in maniera semplice e comprensibile quali sono le buone pratiche in materia di protezione civile, a breve diventeranno una guida. Un vademecum che verrà distribuito alle loro famiglie e, tramite il comune, a tutti i castellani. Terminati i momenti formativi il Rotary ha invitato tutti al teatro Verdi per distribuire ad ogni classe regali in materiale scolastico e per presentare i disegni scelti che entreranno a far parte del vademecum.