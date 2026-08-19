Cade dal balcone del terzo piano, gravissimo un anziano
Dalle prime informazioni pare stesse facendo alcuni lavori alle tende
Redazione Online
|2 ore fa
Gravissimo incidente domestico, nella mattinata di mercoledì 19 agosto, a Borgonovo. Un uomo di circa 80 anni è caduto dal balcone della sua abitazione al terso piano. Dalle prime informazioni sembra che stesse facendo alcuni lavori alle tende.
L'anziano è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Parma in eliambulanza. Intervenuto sul posto anche i carabinieri di Borgonovo.
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