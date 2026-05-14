Cala il sipario su Unitre, dimissioni di massa e addio con polemica

Dopo vent’anni di attività è calato il sipario sull’Università delle Tre Età di Castel San Giovanni. L’assemblea dei soci ha decretato lo scioglimento durante una riunione al centro culturale in cui sono volati gli stracci. Da un lato la presidente dimissionaria, Mariuccia Dallagiovanna fondatrice e per due decenni colonna portante del sodalizio che ha proposto un’infinità di attività culturali ai suoi iscritti, dall’altra i soci contrari allo scioglimento. Proprio questi ultimi hanno imputato alla presidente, e al consiglio che ha dato le dimissioni in massa a seguito dell’annuncio della presidente di non voler più continuare, di non aver creato le condizioni per un passaggio di consegne. Troppo poco il tempo, 80 giorni dalle dimissioni arrivate lo scorso 4 marzo, per poter raccogliere dal nulla un’eredità così pesante. Ma la presidente si è difesa: "Questo è volontariato puro, non posso andare a prendere le persone. La volontà di impegnarsi nasce dalla passione, dalla spinta che ciascuno deve sentire dentro, come l’ho sentita io vent’anni fa". A i 230 soci resta l'amaro in bocca per la fine di un'esperienza durante due decenni.