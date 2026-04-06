Calano i reati a Castelsangiovanni: giù i furti, ma preoccupano rapine e violenze

A Castelsangiovanni calano sensibilmente i furti, ma aumentano rapine e violenze sessuali. È quanto si evince dal report che fotografa l’andamento dei reati nella cittadina capoluogo di vallata. Dati che si riferiscono al 2025 e che sono stati rilasciati dalla prefettura durante un recente comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, convocato su richiesta della sindaca Valentina Stragliati.

Dai dati si evince che lo scorso anno c'è stato un importate calo dei reati complessivi passati dai 794 del 2024 ai 640 del 2025 che vuol dire una flessione del -18,64%. Colpisce il dato dei furti, calati del 10,62%. Va ricordato che i dati si riferiscono a furti denunciati. Resta un numero indefinito (potrebbe essere zero come una cifra sconosciuta) di furti o tentativi di furto che sfuggono ai radar delle forze dell’ordine perché non denunciati.

A fronte del calo dei furti aumentano le rapine che nel 2025 sono state 9, contro le 6 del 2024 e le 2 del 2023. Nel 2025 sono inoltre raddoppiate le denunce per spaccio di stupefacenti: 65 a fronte dei 35 dei due anni precedenti. Un altro dato è quelle delle violenze sessuali denunciate. Nel giro di anno sono raddoppiate. Erano state 4 nel 2025, 2 nel 2024 e 0 nel 2023