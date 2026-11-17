Abitanti svegliati nel cuore della notte da rintocchi di campane decisamente fuori orario. È successo a Creta di Castel San Giovanni, dove la settimana scorsa, a causa di sbalzi di corrente dovuti con tutta probabilità al maltempo, le campane della chiesa parrocchiale di San Giuseppe hanno iniziato a fare le bizze. Anziché scandire le ore con i consueti rintocchi, hanno cominciato a suonare nei momenti più impensati, disturbando il sonno dei residenti.