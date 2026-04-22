Cantiere sulla statale 10 a Castello, lunghe code e malumori tra gli automobilisti

Code chilometriche e automobilisti a dir poco spazientiti, quando non inferociti. È la situazione che da diversi giorni a questa parte si presenta lungo strada Statale 10 Padana Inferiore, la direttrice che da Castel San Giovanni conduce in direzione Cardazzo – Stradella. Nel tratto in uscita da Castel San Giovanni, più o meno dall’altezza del quartiere di San Bernardino, zona case popolari un cantiere avviato dal gestore della rete gas ha costretto a istituire un senso unico alternato, che viene regolato da un semaforo.

La presenza del semaforo ha finito per provocare un “tappo” lungo la direttrice ovest di Castel San Giovanni. La situazione si è complicata ulteriormente quando lunedì è stato istituito un secondo senso unico alternato lungo il cavalcavia dell'A'21. Cantiere che ha paralizzato tutto il traffico da e per la logistica e verso l'autostrada. In questo caso, per fortuna, il cantiere si è risolto a tempo record ma lungo la direttrice verso Stradella i disagi restano.