Cantina Valtidone, Gianpaolo Fornasari riconfermato alla guida

Gianpaolo Fornasari è stato riconfermato alla guida di Cantina Valtidone. I soci hanno rinnovato, per la quinta volta, la fiducia al consiglio direttivo durante la recente assemblea che ha approvato all’unanimità il bilancio. Il nuovo documento contabile fissa il prezzo medio di liquidazione delle uve doc dell’ultima vendemmia (2025) a 60,31 euro al quintale. «Nonostante le difficoltà economiche dell’ultimo esercizio – dice Fornasari -, siamo riusciti a valorizzare le uve conferite dai soci».

I vice di Fornasari sono Graziano Alberti e Dionisio Genesi mentre a Mauro Fontana è stata assegnata la delega per la grande distribuzione. Siedono poi nel direttivo Paolo Botteri, Matteo Groppi, Guido Gualdana, Cesarino Pallaroni, Massimiliano Trasi, Matteo Tamburnotti.

Fornasari ha evidenziato alcuni punti tra cui «l’attenta gestione di questi ultimi anni che ha consentito di rimborsare debiti verso le banche per oltre 10 milioni di di euro portando la società in equilibrio e sicurezza finanziaria».