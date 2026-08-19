Capre, asini, vacche da latte: a Nibbiano è fiera d'agosto

A Nibbiano è il giorno della fiera d'agosto. Nell'area del campo sportivo decine di capi - tra cui cavalli, capre, vacche da latte, asini - fanno bella mostra di sé e riportano la fiera alle sue antiche origini di fiera del bestiame. Accanto anche vecchi motori rimessi a nuovo per l'occasione, come una Marinoni del 1962.

Nella parte alta del paese via invece all'infilata di bancarelle, animazioni, stand gestiti dai volontari in maglia blu, pronti a dare ristoro alle migliaia di visitatori. "Volontari pilastro senza cui non si potrebbe fare nulla" sottolinea il sindaco Franco Albertini al momento inaugurale della "fiera più antica di una comunità che chiede iniziative per frenare lo spopolamento". Tra i presenti anche il ministro Tommaso Foti, insieme a decine di amministratori locali e rappresentanti istituzionali.

La fiera proseguirà tutto il giorno, con anche luna park per i bambini, e chiuderà i battenti stasera, dalle 21,30, sulle note dell’Orchestra Daniele Cordani. Alle 23,30 la vallata si illuminerà con lo spettacolo dei fuochi d’artificio.