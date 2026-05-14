Carne e pesce non tracciati, sporcizia: locale sospeso e 3mila euro di sanzione

In seguito ad un controllo presso un bar-tabacchi nella zona della Val Tidone, i carabinieri del N.A.S. di Parma hanno sequestrato amministrativamente circa 20 kg di prodotti alimentari congelati – tra cui preparazioni a base di carne, prodotti ittici, materie prime e semilavorati – del valore commerciale di circa 500 euro, poiché privi di qualsiasi indicazione sulla rintracciabilità.

I militari hanno accertato inoltre gravi carenze igienico-sanitarie dovute alla presenza di sporcizia vetusta e diffusa su tutte le superfici, la presenza promiscua di farmaci e materiale ad uso privato insieme alle derrate alimentari, nonché deterioramenti dell’intonaco del soffitto e impianti frigoriferi sporchi con notevole formazione di ghiaccio al loro interno. Al titolare sono state contestate sanzioni amministrative per 3mila euro. Considerata la gravità delle condizioni igieniche riscontrate, su richiesta dei militari operanti, è intervenuto personale della locale Azienda U.S.L. che, confermando le criticità emerse, ha disposto l’immediata sospensione dell’attività sino al ripristino delle necessarie condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente.