Caro petrolio e bilanci comunali, in Val Tidone asfaltature in stand-by

Anche in Val Tidone il caro petrolio congela le asfaltature. Alcuni comuni hanno deciso di sospendere i lavori per la rimessa ai nuovo degli asfalti groviera in attesa che i prezzi tornino ai livelli pre-crisi. A Borgonovo 60mila euro di asfalti lungo strada della Castellina e lungo la ciclabile Borgonovo Bruso sono in stand by. Ad Alta Val Tidone il sindaco Franco Albertini annuncia, nonostante i soldi a bilancio ci siano, di voler aspettare a chiedere preventivi per gli asfalti perché «adesso non è il momento». A Castello sono in ballo 600mila euro di asfalti per cui la gara deve ancora essere fatta e nel mentre si spera che i prezzi calino. A Ziano invece il sindaco Manuel Ghilardelli punta il dito non tanto sugli aumenti ma «sulla mancanza strutturale di fondi per le infrastrutture di cui soffrono i piccoli comuni».