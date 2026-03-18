Carrello solidale a Castello, aiutate 2600 famiglie in un anno

Cresce in maniera esponenziale il bisogno anche in città relativamente piccole come Castel San Giovanni. Ad attestarlo sono i numeri del Carrello solidale. I volontari della onlus lo scorso anno sono arrivati a distribuire 4.338 borse di generi di prima necessità. Pasta, zucchero, caffè, tonno, legumi che i volontari stoccano nel magazzino di via Garibaldi, all’interno della Casa della Carità messa a disposizione dalla Fondazione Giulio Amici, e poi distribuiscono a chi ne ha più bisogno. Dal 2021 ad oggi, il numero di borse distribuite è cresciuto di ben 738 unità. Nel 2021, infatti, i circa 40 volontari guidati da Capuano di borse ne avevano distribuite “solo” 3.400. Quelle distribuite lo scorso anno hanno aiutato 2.579 famiglie di Castel San Giovanni e non solo.