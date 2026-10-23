Castel San Giovanni, a Villa Braghieri si presenta la consulta dei giovani

Sabato 24 ottobre a Villa Braghieri si presenta la consulta dei giovani. Un nuovo organo pensato per far arrivare la voce dei giovani agli amministratori locali. Dalle ore 18 a Villa Braghieri è in programma un evento aperto a tutti i castellani tra i 14 e i 30 anni residenti in città, oppure che a Castel San Giovanni frequentano la scuola, lavorano o fanno parte stabilmente di un’associazione di volontariato locale.

Durante la serata saranno presenti tre amministratori locali tra cui l’assessore alle politiche giovanili Andrea Trespidi, la capogruppo di maggioranza Giada Ferrari e il consigliere comunale Matteo Calegari. Spetterà a loro incontrare i giovani che vorranno partecipare e illustrare il funzionamento della consulta e le sue finalità. Al termine della presentazione è previsto l’intrattenimento musicale con DJ Hercules, seguito da un rinfresco.