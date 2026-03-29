Castel San Giovanni, banda larga entro aprile e nuovi asfalti

Entro la fine di aprile Castel San Giovanni sarà coperto dalla banda larga e gli asfalti saranno ripristinati. È quanto emerso al termine di un incontro convocato in Comune per fare il punto circa i lavori per la posa della fibra ottica. Lavori che hanno causato non pochi mal di pancia per le condizioni in cui vengono lasciate le strade.

«Il completamento delle opere – dice la sindaca Valentina Stragliati - che non sono disposte dal Comune, riguardano tanti Comuni e stanno creando non pochi disagi, ci è stato prospettato entro la fine di aprile». Entro aprile dovrebbero quindi concludersi sia i lavori per la posa della fibra che anche i successivi ripristini degli asfalti. Più nello specifico, il ripristino degli asfalti dovrebbe partire subito dopo Pasqua.