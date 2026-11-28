La corsa di avvicinamento al Natale a Castel San Giovanni prende il via oggi, sabato, con l’accensione alle ore 17 delle luminarie nel centro storico. L’accensione sarà anticipata alle 16 da trampolieri, giocoleria, canti dei bambini e da un trenino che attraverserà le vie del centro. Alle 21 al teatro Verdi protagonista sarà l’operetta con Il Cavallino bianco di Corrado Abbati. Domani alle 15 gli appassionati si danno appuntamento al centro sociale di viale Amendola per un pomeriggio a suon di burraco con ricavato pro materna San Francesco.

Il calendario di eventi prosegue tutto il mese di dicembre con spettacoli teatrali, laboratori per bambini, risottate in piazza, show cooking, concerti, mercatini, piccoli e grandi eventi che regaleranno a tutti i castellani il piacere di stare insieme nel segno della tradizione.

Dal due dicembre al 6 gennaio posteggi gratuiti tutt'attorno il centro storico, mentre in corso Matteotti si posteggia con disco orario di un'ora.