L’inter Club di Castel San Giovanni cambia pelle ma non rinnega le sue radici e, soprattutto, la passione nero blu. Nei giorni scorsi una settantina di tifosi che ruotano attorno allo storico club castellano, attivo ormai dal 1991, si è data convegno per rinnovare il direttivo. Tra loro anche un ospite d’eccezione.

Nicola Berti, ex centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana nonché piacentino d’adozione, ha partecipato alla serata organizzata nella sede degli interisti valtidonesi, lungo il viale della stazione.

Proprio a Berti, e all’indimenticato vicepresidente dell’Inter Peppino Prisco, è stato intitolato il club che ora ha preso ufficialmente il nome Inter Club Valtidone – Nicola Berti Peppino Prisco.