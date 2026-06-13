Castel San Giovanni, sacro e profano per la fiera del patrono

La 39° Fiera di San Giovanni promette quest’anno di fare di Castel San Giovanni un caleidoscopio dai mille colori, ognuno dei quali rappresenta una diversa anima del tessuto sociale.

L’amministrazione comunale ha deciso di anticipare alla settimana precedente gran parte degli eventi. Il giorno di San Giovanni Battista, mercoledì 24 giugno, sarà infatti riservato alla messa (18,30) con il vicario del vescovo, don Giuseppe Basini, cui seguirà la cena in piazza con la Pro loco e lo spettacolo Marco Rancati canta Animali Rari curato dall’Istituto Musicale Palestrina. Sarà la prima volta che l'artista piacentino si esibirà per la fiera di San Giovanni. Prima di quel giorno, e dopo, la città valtidonese sarà animata da una serie di eventi spalmati nell’arco di dieci giorni.

Si parte il 17 giugno con l'apertura del luna park per poi proseguire tra cena bianca pro Amop, Mercato del Forte, bancarelle, spettacoli musicali, ballo liscio, esibizioni di danza e di magia tutti spalmati nell'arco di dieci giorni, fino al 28 giugno.

Nel numero in edicola i dettagli del programma.