Castel San Giovanni, verifica allo stato di salute di 11 ponti
Si trovano lungo le strade comunali che collegano il centro abitato e le zone più periferiche dell’intero territorio castellano
Mariangela Milani
|2 ore fa
Gli 11 ponti che si trovano nel territorio di Castel San Giovanni verranno sottoposti a una verifica per testarne lo stato di salute. Gli undici ponti oggetto dell’indagine si trovano lungo le strade comunali che collegano il centro abitato e le zone più periferiche dell’intero territorio castellano. Strade spesso attraversate da migliaia di veicoli al giorno, vedi ad esempio via Malvicino o via Fratelli Bandiera. In altri casi si tratta di strade che passano rasenti le abitazioni, vedi Cantone delle Quaglie, mentre in altre si tratta di strada meno battute e più periferiche, come strada del Morando, strada del Merlino.
I ponti, o attraversamenti, oggetto del monitoraggio sono: ponte Rio Lora in Cantone delle Quaglie, ponte Rio Boriacco lungo strada del Morando, ponte Rio Gambero lungo strada del Pradello, ponte sul Rio Cavo in via Malvicino, ponte lungo il canale della Bonifica in località Molza, ponte sul Rio Bardoneggia lungo strada del Merlino, ponte sul Rio Cavo lungo strada del Fontanino, ponte sul Rio Lora in via Fratelli Bandiera, ponte sul Rio Lora in via IV Novembre, ponte sul Rio Lora in via don Aristide Conti e via ponte sul Rio Lora in via XXIV Maggio.
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