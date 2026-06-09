Castello, attivo l'ascensore in stazione. In funzione dalle 8 alle 20

L’ascensore alla stazione dei treni di Castel San Giovanni è stato finalmente installato e ha preso a funzionare, non senza qualche intoppo. Le porte della cabina elevatrice si sono finalmente aperte per la prima volta e alcuni degli utenti hanno iniziato ad utilizzarlo. Tutto bene, peccato che trascorso pochi giorni l’ascensore sia risultato di nuovo fermo. Inviata la segnalazione a Ferrovie l’ascensore ora risulta di nuovo funzionare, stavolta si spera in via definitiva.

L’ascensore non funziona h24. Per evitare il rischio che qualcuno vi si intrufoli di notte o, peggio ancora, lo vandalizzi, le sue porte si aprono dalle 8 del mattino alle 8 di sera. Durante le ore notturne le porte si bloccano e non è possibile utilizzarlo.