Castello, paura al parcheggio: immobilizzata e rapinata in pieno giorno

Una donna di Castel San Giovanni è stata seguita, immobilizzata mentre saliva sull’auto e derubata della borsetta. Il tutto in pieno giorno, alle 13, lungo viale Amendola, nel tratto compreso tra la rotatoria di via 2 Giugno e via Borgonovo. La donna, finito il turno di lavoro è stata aggredita da un ragazzo, dall’apparente età tra i 25 e i trent’anni che ha agito a volto scoperto, mentre un complice ha rubato la borsetta della donna.

«Ero appena uscita dal lavoro – racconta la 56enne ancora scossa per quanto accaduto -. Era l’una di pomeriggio e mi sono diretta verso l’auto che avevo lasciata parcheggiata vicino alla rotatoria tra viale Amendola e via 2 Giugno». Appena la donna ha aperto la portiera per salire in auto l'uomo l'ha immobilizzata spingendola dentro l'abitacolo dell'auto, mentre un complice ha aperto la portiera dal lato passeggeri e ha rubato la sua borsetta.

Più tardi la borsetta, senza bancomat tessera sanitaria e cellulare, è stata ritrovata a Chignolo Po. «Mai mi era capitata una cosa del genere e mai avrei pensato capitasse, in pieno giorno a due passi da viale Amendola, in un giorno di mercato. Appena successo - racconta la donna - tremavo come una foglia e ancora adesso la paura non è passata e non credo passerà.