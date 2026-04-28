Castello, raddoppiati i lampioni sul viale della stazione

Lungo il viale della stazione a Castel San Giovanni l’illuminazione è raddoppiata. Dai precedenti 22 lampioni che davano luce a viale Repubblica, si è ora passati a 44. Nuove lampade, per la precisione sei, sono state aggiunte anche in piazza Bergonzi, nella frazione di Fontana Pradosa che ora può contare su di un totale 14 punti luce. Anche in questo caso, complice la presenza di alberi come nel viale del capoluogo, spesso i residenti lamentavano scarsa visibilità. Per poter potenziare l’illuminazione pubblica l’ente locale ha speso circa 30 mila euro, finanziati sul finire dello scorso anno.