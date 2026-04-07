Castelsangiovanni, auto prende fuoco in un parcheggio

Una Citroen C3 di colore bianco ha preso fuoco questo pomeriggio nel parcheggio di piazza Martiri delle foibe, a lato del distributore di acqua di Castel San Giovanni.

Illesa la donna che era alla guida. Sul posto agenti della Polizia locale e vigili del fuoco di Castel San Giovanni che hanno spento le fiamme. Sulle cause sono in corso accertamenti, ma pare si sia trattato di un guasto elettrico.