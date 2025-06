Centro di raccolta per il tartufo nero di Pecorara

A Nibbiano ha aperto il primo centro comunale di raccolta del tartufo di provenienza rigorosamente locale, il cosiddetto Nero di Pecorara. Possono conferire il frutto delle loro ricerche eclusivamente i tartufai che risiedono ad Alta Val Tidone. Durante le prime due mattine di apertura del centro, in piazza Combattenti a Nibbiano, sono stati conferiti circa 180 chili di tartufo estivo. A gestire il centro comunale, di proprietà pubblica, è una ditta a cui è stata affidata la gestione del servizio. Il Nero di Pecorara viene lavorato e i prodotti distribuiti in una quindicina di esercizi della zona.

«I conferitori - dice Marco Comini, gestore del servizio - possono essere solo tartufai, in regola, che risiedono ad Alta Val Tidone. Questo serve a garantire la filiera corta. Al momento la qualità è media, nel senso che l’annata non è delle migliori. Il caldo intenso delle ultime settimane ha accelerato di molto la maturazione, che dovrebbe invece avvenire per gradi».

Il bilancio della stagione lo si farà in ottobre, quando Pecorara ospiterà la Rassegna provinicale del tartufo.