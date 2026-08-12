Cicogni di Alta Val Tidone è più vicina: due nuove corse bus

Apartire da lunedì 17 agosto raggiungere Cicogni di Alta Val Tidone sarà un po’ meno complicato. Verranno infatti istituite due nuove corse che collegheranno Cicogni a Pecorara e Nibbiano.

La prima corsa partirà alle 8 del mattino dalla piazza di Cicogni, con arrivo previsto dopo 19 minuti, alle 8,19, in piazza a Nibbiano, di fronte al consorzio agrario. Nel mezzo sono previste tre fermate: Caprile (8,05), Pecorara (8,12) e Peschiera (8,15). Il bus del servizio di trasporto pubblico sosterà di fronte al consorzio di Nibbiano per sei minuti dopodiché, alle 8,25, ripartirà per riprendere il targitto in senso contrario. Le soste saranno a Peschiera (8,25) e infine Pecorara (8,35).

La seconda corsa è prevista nel primo pomeriggio con partenza da Cicogni alle 13,35 e arrivo a Nibbiano alle 13,54. Nel mezzo sono sempre previste tre soste tra cui Caprile (13,39), Pecorara (13,47) e Peschiera (13,50). Arrivato a Nibbiano il bus sosterà per una manciata di minuti per poi ripartire alla volta di Cicogni. La partenza in questo caso da Nibbiano sarà alle 14,05 con arrivo in piazza a Cicogni alle 14,30. Nel mezzo il bus sosterà sempre a Peschiera (14,10), Pecorara (14,15) e Caprile (14,20).